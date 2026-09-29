Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Dr. House , House, M.D.

Sezona 6 Epizoda 20

Liječnički tim preuzima slučaj mladoženje (Adam Garcia), koji krije informacije iz prošle veze. I dok njegova djevojka pokušava doći do odgovora, tim postaje sve nervozniji. Kasnije, nakon radnog vremena, House se zabavlja s kolegama na karaokama.

Prikaži više
Dostupno još 4 dana

  • Sezona 5

  • Sezona 6

Slični sadržaji

Djevojke na zadatku
Hitna: Chicago
Monk
Zaboravljeni slučaj
Samo hrabro
Dobar i loš murjak
Chicago P.D.
Gospodar neba
Chicago u plamenu
Ubojstvo
Odjel za umorstva
Anđeo osvete
Čudesna gđa Maisel
Grijeh
Izlaz
Dr. House 6
S6/E20
Prikaži više

  • Sezona 5

  • Sezona 6