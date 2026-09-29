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Dr. House , House, M.D.

Sezona 7 Epizoda 1

House i Cuddy uzimaju slobodan dan kako bi porazgovarali o svojoj vezi, dok tim pokušava izliječiti neurokirurga (George Wyner), u protivnom će bolnica morati zatvoriti hitni i intenzivni odjel. U međuvremenu, Thirteen se sprema na odlazak.

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Dostupno još 4 dana

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  • Sezona 7

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  • Sezona 6

  • Sezona 7