Dr. House - Sezona 7 - 8. epizoda

4. epizoda

House liječi ženu koja pati od strašnog povraćanja, ima srčane probleme i groznicu. Za vrijeme liječenja tim doktora shvati da ona nije osoba za koju se predstavlja, a Houseova nova kolegica (Vinessa Shaw), psihijatrica koju je Chase uposlio, ima vatreno krštenje. U međuvremenu, posjet Houseove maserke, bivše prostitutke, prisili Housea i Cuddy da malo razmisle o svojoj vezi.

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