Dr. House - Sezona 7 - 8. epizoda

Dr. House , House, M.D.
Dostupno još 4 dana
House se bori protiv bolesti, ali i uvjerenja pacijenta, koji se razboli nakon što se žrtvovao i dogovorio s Bogom da uzme njega, a njegovu kći izliječi od tumora. House sada mora pribjeći lukavstvu jer pacijent odbija liječenje.Prikaži više
Sezona 7Kultna medicinska drama 'Dr. House' donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta.Žanr: drama, misterijGlumci: Hugh Laurie, Robert Leonard, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Kal Penn, Peter Spencer, Omar Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean LeonardDržava: SAD
41:54
4. epizoda
House liječi ženu koja pati od strašnog povraćanja, ima srčane probleme i groznicu. Za vrijeme liječenja tim doktora shvati da ona nije osoba za koju se predstavlja, a Houseova nova kolegica (Vinessa Shaw), psihijatrica koju je Chase uposlio, ima vatreno krštenje. U međuvremenu, posjet Houseove maserke, bivše prostitutke, prisili Housea i Cuddy da malo razmisle o svojoj vezi.
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42:09
5. epizoda
Novorođenče ima problema s disanjem pa tim pregledava povijest bolesti majke (Jennifer Grey) nadajući se doći do traga koji će im otkriti uzroke bolesti. U međuvremenu, Foreman i Taub moraju pronaći zamjenu za Thirteen, a House i Wilson nauče kako čuvati bebu kada Cuddy mora raditi do kasno.
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42:08
6. epizoda
Briljantna studentica medicine Martha M. Masters priključi se liječničkom timu na Cuddyno insistiranje. Njezin prvi slučaj je menadžer koji se razbolio, dobio osip te mu je naposljetku zatajila jetra. U međuvremenu, House debatira vrijedi li lagati Cuddy ako se tako može spasiti život pacijentu.
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42:07
7. epizoda
Tinejdžerica ima tipične simptome ospica, no tim ipak zaključi da se ne radi o ospicama jer se njezin očuh također razbolio. Pacijenti su stavljeni u izolaciju, zbog čega tim ne može nastaviti istraživanje sve dok House ne odluči povući potez koji ga može stajati života.
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