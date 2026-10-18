Dr. House - Sezona 7 - 8. epizoda

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Dr. House , House, M.D.

Sezona 7 Epizoda 8

House se bori protiv bolesti, ali i uvjerenja pacijenta, koji se razboli nakon što se žrtvovao i dogovorio s Bogom da uzme njega, a njegovu kći izliječi od tumora. House sada mora pribjeći lukavstvu jer pacijent odbija liječenje.

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Dostupno još 4 dana

  • Sezona 7

41:54
Dr. House - Sezona 7 - 4. epizoda

4. epizoda

House liječi ženu koja pati od strašnog povraćanja, ima srčane probleme i groznicu. Za vrijeme liječenja tim doktora shvati da ona nije osoba za koju se predstavlja, a Houseova nova kolegica (Vinessa Shaw), psihijatrica koju je Chase uposlio, ima vatreno krštenje. U međuvremenu, posjet Houseove maserke, bivše prostitutke, prisili Housea i Cuddy da malo razmisle o svojoj vezi.
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42:09
Dr. House - Sezona 7 - 5. epizoda

5. epizoda

Novorođenče ima problema s disanjem pa tim pregledava povijest bolesti majke (Jennifer Grey) nadajući se doći do traga koji će im otkriti uzroke bolesti. U međuvremenu, Foreman i Taub moraju pronaći zamjenu za Thirteen, a House i Wilson nauče kako čuvati bebu kada Cuddy mora raditi do kasno.
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42:08
Dr. House - Sezona 7 - 6. epizoda

6. epizoda

Briljantna studentica medicine Martha M. Masters  priključi se liječničkom timu na Cuddyno insistiranje. Njezin prvi slučaj je menadžer koji se razbolio, dobio osip te mu je naposljetku zatajila jetra. U međuvremenu, House debatira vrijedi li lagati Cuddy ako se tako može spasiti život pacijentu.
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42:07
Dr. House - Sezona 7 - 7. epizoda

7. epizoda

Tinejdžerica ima tipične simptome ospica, no tim ipak zaključi da se ne radi o ospicama jer se njezin očuh također razbolio. Pacijenti su stavljeni u izolaciju, zbog čega tim ne može nastaviti istraživanje sve dok House ne odluči povući potez koji ga može stajati života.
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42:08
Dr. House - Sezona 7 - 8. epizoda

8. epizoda

House se bori protiv bolesti, ali i uvjerenja pacijenta, koji se razboli nakon što se žrtvovao i dogovorio s Bogom da uzme njega, a njegovu kći izliječi od tumora. House sada mora pribjeći lukavstvu jer pacijent odbija liječenje.
Dostupno još 4 dana

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  • Sezona 7