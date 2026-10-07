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Dr. House , House, M.D.

Sezona 7 Epizoda 3

Liječnički tim utrkuje se s vremenom da otkrije što nije u redu sa spisateljicom (Amy Irving) koja je doživjela iznenadni napad u trenutku pokušaja samoubojstva. Uskoro će biti puštena s psihijatarskog odjela, a House misli da se razlog njezinog stanja krije u njezinom novom rukopisu.

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Dostupno još 4 dana

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  • Sezona 7