Dr. House - Sezona 7 - 5. epizoda

Dr. House , House, M.D.
Dostupno još 4 dana
Novorođenče ima problema s disanjem pa tim pregledava povijest bolesti majke (Jennifer Grey) nadajući se doći do traga koji će im otkriti uzroke bolesti. U međuvremenu, Foreman i Taub moraju pronaći zamjenu za Thirteen, a House i Wilson nauče kako čuvati bebu kada Cuddy mora raditi do kasno.Prikaži više
Sezona 7Kultna medicinska drama 'Dr. House' donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta.Žanr: drama, misterijGlumci: Hugh Laurie, Robert Leonard, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Kal Penn, Peter Spencer, Omar Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean LeonardDržava: SAD
39:58
1. epizoda
House i Cuddy uzimaju slobodan dan kako bi porazgovarali o svojoj vezi, dok tim pokušava izliječiti neurokirurga (George Wyner), u protivnom će bolnica morati zatvoriti hitni i intenzivni odjel. U međuvremenu, Thirteen se sprema na odlazak.
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42:08
2. epizoda
Tim liječnika preuzima slučaj mlade skateboarderice (Alyson Stoner) koja se onesvijestila za vrijeme natjecanja. Pred njezinom obitelji sada je teška odluka. House otkriva timu svoju vezu s Cuddy dok se njih dvoje brinu mogu li posao odvojiti od privatnog života.
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41:57
3. epizoda
Liječnički tim utrkuje se s vremenom da otkrije što nije u redu sa spisateljicom (Amy Irving) koja je doživjela iznenadni napad u trenutku pokušaja samoubojstva. Uskoro će biti puštena s psihijatarskog odjela, a House misli da se razlog njezinog stanja krije u njezinom novom rukopisu.
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41:54
4. epizoda
House liječi ženu koja pati od strašnog povraćanja, ima srčane probleme i groznicu. Za vrijeme liječenja tim doktora shvati da ona nije osoba za koju se predstavlja, a Houseova nova kolegica (Vinessa Shaw), psihijatrica koju je Chase uposlio, ima vatreno krštenje. U međuvremenu, posjet Houseove maserke, bivše prostitutke, prisili Housea i Cuddy da malo razmisle o svojoj vezi.
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42:09
5. epizoda
Novorođenče ima problema s disanjem pa tim pregledava povijest bolesti majke (Jennifer Grey) nadajući se doći do traga koji će im otkriti uzroke bolesti. U međuvremenu, Foreman i Taub moraju pronaći zamjenu za Thirteen, a House i Wilson nauče kako čuvati bebu kada Cuddy mora raditi do kasno.
Dostupno još 4 dana