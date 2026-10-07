Dr. House - Sezona 7 - 5. epizoda

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Dr. House , House, M.D.

Sezona 7 Epizoda 5

Novorođenče ima problema s disanjem pa tim pregledava povijest bolesti majke (Jennifer Grey) nadajući se doći do traga koji će im otkriti uzroke bolesti. U međuvremenu, Foreman i Taub moraju pronaći zamjenu za Thirteen, a House i Wilson nauče kako čuvati bebu kada Cuddy mora raditi do kasno.

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  • Sezona 7

39:58
Dr. House - Sezona 7 - 1. epizoda

1. epizoda

House i Cuddy uzimaju slobodan dan kako bi porazgovarali o svojoj vezi, dok tim pokušava izliječiti neurokirurga (George Wyner), u protivnom će bolnica morati zatvoriti hitni i intenzivni odjel. U međuvremenu, Thirteen se sprema na odlazak.
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42:08
Dr. House - Sezona 7 - 2. epizoda

2. epizoda

Tim liječnika preuzima slučaj mlade skateboarderice (Alyson Stoner) koja se onesvijestila za vrijeme natjecanja. Pred njezinom obitelji sada je teška odluka. House otkriva timu svoju vezu s Cuddy dok se njih dvoje brinu mogu li posao odvojiti od privatnog života.
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41:57
Dr. House - Sezona 7 - 3. epizoda

3. epizoda

Liječnički tim utrkuje se s vremenom da otkrije što nije u redu sa spisateljicom (Amy Irving) koja je doživjela iznenadni napad u trenutku pokušaja samoubojstva. Uskoro će biti puštena s psihijatarskog odjela, a House misli da se razlog njezinog stanja krije u njezinom novom rukopisu.
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41:54
Dr. House - Sezona 7 - 4. epizoda

4. epizoda

House liječi ženu koja pati od strašnog povraćanja, ima srčane probleme i groznicu. Za vrijeme liječenja tim doktora shvati da ona nije osoba za koju se predstavlja, a Houseova nova kolegica (Vinessa Shaw), psihijatrica koju je Chase uposlio, ima vatreno krštenje. U međuvremenu, posjet Houseove maserke, bivše prostitutke, prisili Housea i Cuddy da malo razmisle o svojoj vezi.
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42:09
Dr. House - Sezona 7 - 5. epizoda

5. epizoda

Novorođenče ima problema s disanjem pa tim pregledava povijest bolesti majke (Jennifer Grey) nadajući se doći do traga koji će im otkriti uzroke bolesti. U međuvremenu, Foreman i Taub moraju pronaći zamjenu za Thirteen, a House i Wilson nauče kako čuvati bebu kada Cuddy mora raditi do kasno.
Dostupno još 4 dana

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  • Sezona 7