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Dr. House , House, M.D.

Sezona 7 Epizoda 2

Tim liječnika preuzima slučaj mlade skateboarderice (Alyson Stoner) koja se onesvijestila za vrijeme natjecanja. Pred njezinom obitelji sada je teška odluka. House otkriva timu svoju vezu s Cuddy dok se njih dvoje brinu mogu li posao odvojiti od privatnog života.

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Dostupno još 4 dana

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