Dr. House - Sezona 7 - 11. epizoda

Dr. House , House, M.D.
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Cuddyna majka hitno je prebačena u bolnicu zbog srčanih problema, ali odbija da je liječi House. Kada otkriju što joj ugrožava život, House, njegov tim i Cuddy riskiraju karijere kako bi joj pružili terapiju za koju ona i njezin doktor neće doznati.Prikaži više
Sezona 7Kultna medicinska drama 'Dr. House' donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta.Žanr: drama, misterijGlumci: Hugh Laurie, Robert Leonard, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Kal Penn, Peter Spencer, Omar Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean LeonardDržava: SAD
42:07
7. epizoda
Tinejdžerica ima tipične simptome ospica, no tim ipak zaključi da se ne radi o ospicama jer se njezin očuh također razbolio. Pacijenti su stavljeni u izolaciju, zbog čega tim ne može nastaviti istraživanje sve dok House ne odluči povući potez koji ga može stajati života.
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42:08
8. epizoda
House se bori protiv bolesti, ali i uvjerenja pacijenta, koji se razboli nakon što se žrtvovao i dogovorio s Bogom da uzme njega, a njegovu kći izliječi od tumora. House sada mora pribjeći lukavstvu jer pacijent odbija liječenje.
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42:09
9. epizoda
Poznati basist izgubi svijest nakon što je spasio ženu u podzemnoj željeznici. Liječnički tim sada liječi celebrityja, koji shvati da je bolja osoba nego što je vjerovao. U međuvremenu, House mora „preživjeti“ večeru s Cuddynom majkom.
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42:06
10. epizoda
Zapovjednik obuke u kampu za problematične tinejdžere sruši se uslijed jakih bolova u leđima, a House i tim pokušavaju doznati na koji su način povezani jedan od novaka u kampu, koji ima iste simptome, i njegov nadređeni. U međuvremenu, Chase mora pronaći osobu koja ga provocira preko društvene mreže, dok House pomaže Rachel da se upiše u prestižnu školu.
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