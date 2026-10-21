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Dr. House , House, M.D.

Sezona 7 Epizoda 11

Cuddyna majka hitno je prebačena u bolnicu zbog srčanih problema, ali odbija da je liječi House. Kada otkriju što joj ugrožava život, House, njegov tim i Cuddy riskiraju karijere kako bi joj pružili terapiju za koju ona i njezin doktor neće doznati.

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Dostupno još 5 dana

  • Sezona 7

42:07
Dr. House - Sezona 7 - 7. epizoda

7. epizoda

Tinejdžerica ima tipične simptome ospica, no tim ipak zaključi da se ne radi o ospicama jer se njezin očuh također razbolio. Pacijenti su stavljeni u izolaciju, zbog čega tim ne može nastaviti istraživanje sve dok House ne odluči povući potez koji ga može stajati života.
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42:08
Dr. House - Sezona 7 - 8. epizoda

8. epizoda

House se bori protiv bolesti, ali i uvjerenja pacijenta, koji se razboli nakon što se žrtvovao i dogovorio s Bogom da uzme njega, a njegovu kći izliječi od tumora. House sada mora pribjeći lukavstvu jer pacijent odbija liječenje.
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42:09
Dr. House - Sezona 7 - 9. epizoda

9. epizoda

Poznati basist izgubi svijest nakon što je spasio ženu u podzemnoj željeznici. Liječnički tim sada liječi celebrityja, koji shvati da je bolja osoba nego što je vjerovao. U međuvremenu, House mora „preživjeti“ večeru s Cuddynom majkom.
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42:06
Dr. House - Sezona 7 - 10. epizoda

10. epizoda

Zapovjednik obuke u kampu za problematične tinejdžere sruši se uslijed jakih bolova u leđima, a House i tim pokušavaju doznati na koji su način povezani jedan od novaka u kampu, koji ima iste simptome, i njegov nadređeni. U međuvremenu, Chase mora pronaći osobu koja ga provocira preko društvene mreže, dok House pomaže Rachel da se upiše u prestižnu školu.
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42:09
Dr. House - Sezona 7 - 11. epizoda

11. epizoda

Cuddyna majka hitno je prebačena u bolnicu zbog srčanih problema, ali odbija da je liječi House. Kada otkriju što joj ugrožava život, House, njegov tim i Cuddy riskiraju karijere kako bi joj pružili terapiju za koju ona i njezin doktor neće doznati.
Dostupno još 5 dana

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  • Sezona 7