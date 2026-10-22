Dr. House - Sezona 7 - 12. epizoda

10. epizoda

Zapovjednik obuke u kampu za problematične tinejdžere sruši se uslijed jakih bolova u leđima, a House i tim pokušavaju doznati na koji su način povezani jedan od novaka u kampu, koji ima iste simptome, i njegov nadređeni. U međuvremenu, Chase mora pronaći osobu koja ga provocira preko društvene mreže, dok House pomaže Rachel da se upiše u prestižnu školu.

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