Dr. House - Sezona 7 - 14. epizoda

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Dr. House , House, M.D.

Sezona 7 Epizoda 14

Pacijent je primljen u bolnicu nakon što je dobio ospice uzrokovane kemikalijama s kojima radi.  I dok ga tim liječi, on prizna da još uvijek ne može priznati svojoj supruzi da je promijenio posao te da više nije agent za prodaju luksuznih nekretnina. U međuvremenu, Cuddy je dobila vrijedno priznanje i treba Housea da je prati na ceremoniji primanja nagrade.

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Dostupno još 5 dana

  • Sezona 7

42:06
Dr. House - Sezona 7 - 10. epizoda

10. epizoda

Zapovjednik obuke u kampu za problematične tinejdžere sruši se uslijed jakih bolova u leđima, a House i tim pokušavaju doznati na koji su način povezani jedan od novaka u kampu, koji ima iste simptome, i njegov nadređeni. U međuvremenu, Chase mora pronaći osobu koja ga provocira preko društvene mreže, dok House pomaže Rachel da se upiše u prestižnu školu.
Dostupno još 1 dan
42:09
Dr. House - Sezona 7 - 11. epizoda

11. epizoda

Cuddyna majka hitno je prebačena u bolnicu zbog srčanih problema, ali odbija da je liječi House. Kada otkriju što joj ugrožava život, House, njegov tim i Cuddy riskiraju karijere kako bi joj pružili terapiju za koju ona i njezin doktor neće doznati.
Dostupno još 2 dana
42:08
Dr. House - Sezona 7 - 12. epizoda

12. epizoda

Privremeno paralizirana žena dolazi u bolnicu, no ono što zaintrigira Housea je njezino savršeno pamćenje, zbog čega on i preuzima slučaj. U međuvremenu, Taub se priprema za ispit bitan za njegovu karijeru, dok Wilsonov novi prijatelj zabrine Housea.
Dostupno još 3 dana
42:04
Dr. House - Sezona 7 - 13. epizoda

13. epizoda

House uživa u školskom danu karijera te prekrši pravilo kada govori o eksplicitnim medicinskim slučajevima. I dok čeka ispred ravnateljevog ureda, upoznaje studente s kojima počne pričati o sebi te svojoj suzdržanosti i blokadama zbog kojih ne može priznati Cuddy što zapravo osjeća za nju.
Dostupno još 4 dana
42:09
Dr. House - Sezona 7 - 14. epizoda

14. epizoda

Pacijent je primljen u bolnicu nakon što je dobio ospice uzrokovane kemikalijama s kojima radi.  I dok ga tim liječi, on prizna da još uvijek ne može priznati svojoj supruzi da je promijenio posao te da više nije agent za prodaju luksuznih nekretnina. U međuvremenu, Cuddy je dobila vrijedno priznanje i treba Housea da je prati na ceremoniji primanja nagrade.
Dostupno još 5 dana

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  • Sezona 7