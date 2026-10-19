Dr. House - Sezona 7 - 9. epizoda

7. epizoda

Tinejdžerica ima tipične simptome ospica, no tim ipak zaključi da se ne radi o ospicama jer se njezin očuh također razbolio. Pacijenti su stavljeni u izolaciju, zbog čega tim ne može nastaviti istraživanje sve dok House ne odluči povući potez koji ga može stajati života.

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