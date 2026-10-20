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Dr. House , House, M.D.

Sezona 7 Epizoda 10

Zapovjednik obuke u kampu za problematične tinejdžere sruši se uslijed jakih bolova u leđima, a House i tim pokušavaju doznati na koji su način povezani jedan od novaka u kampu, koji ima iste simptome, i njegov nadređeni. U međuvremenu, Chase mora pronaći osobu koja ga provocira preko društvene mreže, dok House pomaže Rachel da se upiše u prestižnu školu.

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Dostupno još 4 dana

  • Sezona 7

42:08
Dr. House - Sezona 7 - 6. epizoda

6. epizoda

Briljantna studentica medicine Martha M. Masters  priključi se liječničkom timu na Cuddyno insistiranje. Njezin prvi slučaj je menadžer koji se razbolio, dobio osip te mu je naposljetku zatajila jetra. U međuvremenu, House debatira vrijedi li lagati Cuddy ako se tako može spasiti život pacijentu.
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42:07
Dr. House - Sezona 7 - 7. epizoda

7. epizoda

Tinejdžerica ima tipične simptome ospica, no tim ipak zaključi da se ne radi o ospicama jer se njezin očuh također razbolio. Pacijenti su stavljeni u izolaciju, zbog čega tim ne može nastaviti istraživanje sve dok House ne odluči povući potez koji ga može stajati života.
Dostupno još 1 dan
42:08
Dr. House - Sezona 7 - 8. epizoda

8. epizoda

House se bori protiv bolesti, ali i uvjerenja pacijenta, koji se razboli nakon što se žrtvovao i dogovorio s Bogom da uzme njega, a njegovu kći izliječi od tumora. House sada mora pribjeći lukavstvu jer pacijent odbija liječenje.
Dostupno još 2 dana
42:09
Dr. House - Sezona 7 - 9. epizoda

9. epizoda

Poznati basist izgubi svijest nakon što je spasio ženu u podzemnoj željeznici. Liječnički tim sada liječi celebrityja, koji shvati da je bolja osoba nego što je vjerovao. U međuvremenu, House mora „preživjeti“ večeru s Cuddynom majkom.
Dostupno još 3 dana
42:06
Dr. House - Sezona 7 - 10. epizoda

10. epizoda

Zapovjednik obuke u kampu za problematične tinejdžere sruši se uslijed jakih bolova u leđima, a House i tim pokušavaju doznati na koji su način povezani jedan od novaka u kampu, koji ima iste simptome, i njegov nadređeni. U međuvremenu, Chase mora pronaći osobu koja ga provocira preko društvene mreže, dok House pomaže Rachel da se upiše u prestižnu školu.
Dostupno još 4 dana

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  • Sezona 7