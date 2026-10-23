Dr. House - Sezona 7 - 13. epizoda

Dr. House , House, M.D.
Dostupno još 4 dana
House uživa u školskom danu karijera te prekrši pravilo kada govori o eksplicitnim medicinskim slučajevima. I dok čeka ispred ravnateljevog ureda, upoznaje studente s kojima počne pričati o sebi te svojoj suzdržanosti i blokadama zbog kojih ne može priznati Cuddy što zapravo osjeća za nju.Prikaži više
Sezona 7Kultna medicinska drama 'Dr. House' donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta.Žanr: drama, misterijGlumci: Hugh Laurie, Robert Leonard, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Kal Penn, Peter Spencer, Omar Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean LeonardDržava: SAD
42:09
9. epizoda
Poznati basist izgubi svijest nakon što je spasio ženu u podzemnoj željeznici. Liječnički tim sada liječi celebrityja, koji shvati da je bolja osoba nego što je vjerovao. U međuvremenu, House mora „preživjeti“ večeru s Cuddynom majkom.
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42:06
10. epizoda
Zapovjednik obuke u kampu za problematične tinejdžere sruši se uslijed jakih bolova u leđima, a House i tim pokušavaju doznati na koji su način povezani jedan od novaka u kampu, koji ima iste simptome, i njegov nadređeni. U međuvremenu, Chase mora pronaći osobu koja ga provocira preko društvene mreže, dok House pomaže Rachel da se upiše u prestižnu školu.
Dostupno još 1 dan
42:09
11. epizoda
Cuddyna majka hitno je prebačena u bolnicu zbog srčanih problema, ali odbija da je liječi House. Kada otkriju što joj ugrožava život, House, njegov tim i Cuddy riskiraju karijere kako bi joj pružili terapiju za koju ona i njezin doktor neće doznati.
Dostupno još 2 dana
42:08
12. epizoda
Privremeno paralizirana žena dolazi u bolnicu, no ono što zaintrigira Housea je njezino savršeno pamćenje, zbog čega on i preuzima slučaj. U međuvremenu, Taub se priprema za ispit bitan za njegovu karijeru, dok Wilsonov novi prijatelj zabrine Housea.
Dostupno još 3 dana
42:04
13. epizoda
House uživa u školskom danu karijera te prekrši pravilo kada govori o eksplicitnim medicinskim slučajevima. I dok čeka ispred ravnateljevog ureda, upoznaje studente s kojima počne pričati o sebi te svojoj suzdržanosti i blokadama zbog kojih ne može priznati Cuddy što zapravo osjeća za nju.
Dostupno još 4 dana