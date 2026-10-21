Dr. House - Sezona 7 - 16. epizoda

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Dr. House , House, M.D.

Sezona 7 Epizoda 16

Ponovno sam i na tabletama protiv bolova, House se boji da ga više ništa ne može zaintrigirati, pa čak ni medicinska zagonetka. U međuvremenu, tim liječi profesionalnog toreadora kojeg je oborio bik, ali nakon što je ovaj doživio neobičan napadaj.

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Dostupno još 5 dana

  • Sezona 7

42:08
Dr. House - Sezona 7 - 12. epizoda

12. epizoda

Privremeno paralizirana žena dolazi u bolnicu, no ono što zaintrigira Housea je njezino savršeno pamćenje, zbog čega on i preuzima slučaj. U međuvremenu, Taub se priprema za ispit bitan za njegovu karijeru, dok Wilsonov novi prijatelj zabrine Housea.
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42:04
Dr. House - Sezona 7 - 13. epizoda

13. epizoda

House uživa u školskom danu karijera te prekrši pravilo kada govori o eksplicitnim medicinskim slučajevima. I dok čeka ispred ravnateljevog ureda, upoznaje studente s kojima počne pričati o sebi te svojoj suzdržanosti i blokadama zbog kojih ne može priznati Cuddy što zapravo osjeća za nju.
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42:09
Dr. House - Sezona 7 - 14. epizoda

14. epizoda

Pacijent je primljen u bolnicu nakon što je dobio ospice uzrokovane kemikalijama s kojima radi.  I dok ga tim liječi, on prizna da još uvijek ne može priznati svojoj supruzi da je promijenio posao te da više nije agent za prodaju luksuznih nekretnina. U međuvremenu, Cuddy je dobila vrijedno priznanje i treba Housea da je prati na ceremoniji primanja nagrade.
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42:07
Dr. House - Sezona 7 - 15. epizoda

15. epizoda

Cuddy je primljena u bolnicu sa simptomima koji bi joj mogli ugroziti život, a House se mora suočiti s istinom da nije bio osoba koja pruža potporu svom partneru. U međuvremenu, tim liječi studenta čiji su emocionalni ožiljci dublji od onih fizičkih.
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42:05
Dr. House - Sezona 7 - 16. epizoda

16. epizoda

Ponovno sam i na tabletama protiv bolova, House se boji da ga više ništa ne može zaintrigirati, pa čak ni medicinska zagonetka. U međuvremenu, tim liječi profesionalnog toreadora kojeg je oborio bik, ali nakon što je ovaj doživio neobičan napadaj.
Dostupno još 5 dana

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  • Sezona 7