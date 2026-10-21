Dr. House - Sezona 7 - 18. epizoda

14. epizoda

Pacijent je primljen u bolnicu nakon što je dobio ospice uzrokovane kemikalijama s kojima radi. I dok ga tim liječi, on prizna da još uvijek ne može priznati svojoj supruzi da je promijenio posao te da više nije agent za prodaju luksuznih nekretnina. U međuvremenu, Cuddy je dobila vrijedno priznanje i treba Housea da je prati na ceremoniji primanja nagrade.

Dostupno još samo danas