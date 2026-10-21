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Dr. House , House, M.D.

Sezona 7 Epizoda 18

House otkrije da je Thriteen bila u zatvoru zadnjih šest mjeseci i sad pokušava doznati zašto je tamo dospjela. U međuvremenu, tim preuzima slučaj profesora (Terry Maratos), koji iskašljava krv. Kada mu pretraže dom, otkriju da je pretrpan smećem.

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  • Sezona 7

42:09
Dr. House - Sezona 7 - 14. epizoda

14. epizoda

Pacijent je primljen u bolnicu nakon što je dobio ospice uzrokovane kemikalijama s kojima radi.  I dok ga tim liječi, on prizna da još uvijek ne može priznati svojoj supruzi da je promijenio posao te da više nije agent za prodaju luksuznih nekretnina. U međuvremenu, Cuddy je dobila vrijedno priznanje i treba Housea da je prati na ceremoniji primanja nagrade.
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42:07
Dr. House - Sezona 7 - 15. epizoda

15. epizoda

Cuddy je primljena u bolnicu sa simptomima koji bi joj mogli ugroziti život, a House se mora suočiti s istinom da nije bio osoba koja pruža potporu svom partneru. U međuvremenu, tim liječi studenta čiji su emocionalni ožiljci dublji od onih fizičkih.
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42:05
Dr. House - Sezona 7 - 16. epizoda

16. epizoda

Ponovno sam i na tabletama protiv bolova, House se boji da ga više ništa ne može zaintrigirati, pa čak ni medicinska zagonetka. U međuvremenu, tim liječi profesionalnog toreadora kojeg je oborio bik, ali nakon što je ovaj doživio neobičan napadaj.
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41:59
Dr. House - Sezona 7 - 17. epizoda

17. epizoda

Beskućnik (Chris Marquette) je zbog opeklina prebačen u bolnicu, ali stanje mu se i dalje pogoršava.  Liječnički tim je zbunjen jer pacijent uporno dobija dati bilo kakvu infromaciju o svom identitetu. No kada istina konačno izađe, svi su zaprepašteni.
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42:08
Dr. House - Sezona 7 - 18. epizoda

18. epizoda

House otkrije da je Thriteen bila u zatvoru zadnjih šest mjeseci i sad pokušava doznati zašto je tamo dospjela. U međuvremenu, tim preuzima slučaj profesora (Terry Maratos), koji iskašljava krv. Kada mu pretraže dom, otkriju da je pretrpan smećem.
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