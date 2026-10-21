Dr. House - Sezona 7 - 18. epizoda

Dr. House , House, M.D.
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House otkrije da je Thriteen bila u zatvoru zadnjih šest mjeseci i sad pokušava doznati zašto je tamo dospjela. U međuvremenu, tim preuzima slučaj profesora (Terry Maratos), koji iskašljava krv. Kada mu pretraže dom, otkriju da je pretrpan smećem.Prikaži više
Sezona 7Kultna medicinska drama 'Dr. House' donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta.Žanr: drama, misterijGlumci: Hugh Laurie, Robert Leonard, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Kal Penn, Peter Spencer, Omar Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean LeonardDržava: SAD
42:09
14. epizoda
Pacijent je primljen u bolnicu nakon što je dobio ospice uzrokovane kemikalijama s kojima radi. I dok ga tim liječi, on prizna da još uvijek ne može priznati svojoj supruzi da je promijenio posao te da više nije agent za prodaju luksuznih nekretnina. U međuvremenu, Cuddy je dobila vrijedno priznanje i treba Housea da je prati na ceremoniji primanja nagrade.
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42:07
15. epizoda
Cuddy je primljena u bolnicu sa simptomima koji bi joj mogli ugroziti život, a House se mora suočiti s istinom da nije bio osoba koja pruža potporu svom partneru. U međuvremenu, tim liječi studenta čiji su emocionalni ožiljci dublji od onih fizičkih.
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42:05
16. epizoda
Ponovno sam i na tabletama protiv bolova, House se boji da ga više ništa ne može zaintrigirati, pa čak ni medicinska zagonetka. U međuvremenu, tim liječi profesionalnog toreadora kojeg je oborio bik, ali nakon što je ovaj doživio neobičan napadaj.
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41:59
17. epizoda
Beskućnik (Chris Marquette) je zbog opeklina prebačen u bolnicu, ali stanje mu se i dalje pogoršava. Liječnički tim je zbunjen jer pacijent uporno dobija dati bilo kakvu infromaciju o svom identitetu. No kada istina konačno izađe, svi su zaprepašteni.
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