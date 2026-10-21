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Dr. House , House, M.D.

Sezona 7 Epizoda 20

Arlene Cuddy se vraća i odluči tužiti bolnicu te tako ugroziti posao kćeri i Housea.

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  • Sezona 7

42:05
Dr. House - Sezona 7 - 16. epizoda

16. epizoda

Ponovno sam i na tabletama protiv bolova, House se boji da ga više ništa ne može zaintrigirati, pa čak ni medicinska zagonetka. U međuvremenu, tim liječi profesionalnog toreadora kojeg je oborio bik, ali nakon što je ovaj doživio neobičan napadaj.
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41:59
Dr. House - Sezona 7 - 17. epizoda

17. epizoda

Beskućnik (Chris Marquette) je zbog opeklina prebačen u bolnicu, ali stanje mu se i dalje pogoršava.  Liječnički tim je zbunjen jer pacijent uporno dobija dati bilo kakvu infromaciju o svom identitetu. No kada istina konačno izađe, svi su zaprepašteni.
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42:08
Dr. House - Sezona 7 - 18. epizoda

18. epizoda

House otkrije da je Thriteen bila u zatvoru zadnjih šest mjeseci i sad pokušava doznati zašto je tamo dospjela. U međuvremenu, tim preuzima slučaj profesora (Terry Maratos), koji iskašljava krv. Kada mu pretraže dom, otkriju da je pretrpan smećem.
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42:00
Dr. House - Sezona 7 - 19. epizoda

19. epizoda

Thirteen se vraća na kliniku dok Martha odrađuje posljednji dan u bolnici kao studentica te razmišlja želi li postati kirurginja ili dio Houseovog tima. U međuvremenu, tim liječi 16-godišnjakinju koja neobjašnjivo izgubi svijest nekoliko dana prije početka velike avanture na moru.
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42:08
Dr. House - Sezona 7 - 20. epizoda

20. epizoda

Arlene Cuddy se vraća i odluči tužiti bolnicu te tako ugroziti posao kćeri i Housea.
Dostupno još 5 dana
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