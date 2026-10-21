Dr. House - Sezona 7 - 21. epizoda

Sezona 7 Epizoda 21

Nakon što izgubi okladu s Wilsonom, House je uvjeren da boksač na kojeg je položio okladu (Kevin Phillips) ima zdravstvenih problema. Kada to pokuša dokazati, tim ostaje sam na drugom slučaju. Istovremeno House eksperimentira s novom drogom, koja bi mu mogla pomoći suzbiti bolove.

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