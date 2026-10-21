Dr. House - Sezona 7 - 22. epizoda

Dr. House , House, M.D.
Dostupno još 5 dana
House otkrije da eksperimentalna droga koju koristi uzrokuje pojavu tumora pa je se odluči riješiti. U međuvremenu, Thirteenina prijateljica, koja je izašla iz zatvora (Amy Landecker), ranjena dolazi u njezin stan. No ona ne želi u bolnicu pa Thriteen zamoli Chaseovog asistenta za pomoć.Prikaži više
Sezona 7Kultna medicinska drama 'Dr. House' donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta.Žanr: drama, misterijGlumci: Hugh Laurie, Robert Leonard, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Kal Penn, Peter Spencer, Omar Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean LeonardDržava: SAD
41:59
17. epizoda
Beskućnik (Chris Marquette) je zbog opeklina prebačen u bolnicu, ali stanje mu se i dalje pogoršava. Liječnički tim je zbunjen jer pacijent uporno dobija dati bilo kakvu infromaciju o svom identitetu. No kada istina konačno izađe, svi su zaprepašteni.
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42:08
18. epizoda
House otkrije da je Thriteen bila u zatvoru zadnjih šest mjeseci i sad pokušava doznati zašto je tamo dospjela. U međuvremenu, tim preuzima slučaj profesora (Terry Maratos), koji iskašljava krv. Kada mu pretraže dom, otkriju da je pretrpan smećem.
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42:00
19. epizoda
Thirteen se vraća na kliniku dok Martha odrađuje posljednji dan u bolnici kao studentica te razmišlja želi li postati kirurginja ili dio Houseovog tima. U međuvremenu, tim liječi 16-godišnjakinju koja neobjašnjivo izgubi svijest nekoliko dana prije početka velike avanture na moru.
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42:08
20. epizoda
Arlene Cuddy se vraća i odluči tužiti bolnicu te tako ugroziti posao kćeri i Housea.
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42:08
21. epizoda
Nakon što izgubi okladu s Wilsonom, House je uvjeren da boksač na kojeg je položio okladu (Kevin Phillips) ima zdravstvenih problema. Kada to pokuša dokazati, tim ostaje sam na drugom slučaju. Istovremeno House eksperimentira s novom drogom, koja bi mu mogla pomoći suzbiti bolove.
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42:04
22. epizoda
House otkrije da eksperimentalna droga koju koristi uzrokuje pojavu tumora pa je se odluči riješiti. U međuvremenu, Thirteenina prijateljica, koja je izašla iz zatvora (Amy Landecker), ranjena dolazi u njezin stan. No ona ne želi u bolnicu pa Thriteen zamoli Chaseovog asistenta za pomoć.
Dostupno još 5 dana