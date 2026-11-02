Dr. House - Sezona 7 - 23. epizoda

22. epizoda

House otkrije da eksperimentalna droga koju koristi uzrokuje pojavu tumora pa je se odluči riješiti. U međuvremenu, Thirteenina prijateljica, koja je izašla iz zatvora (Amy Landecker), ranjena dolazi u njezin stan. No ona ne želi u bolnicu pa Thriteen zamoli Chaseovog asistenta za pomoć.

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