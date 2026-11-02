Dr. House - Sezona 7 - 23. epizoda

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Dr. House , House, M.D.

Sezona 7 Epizoda 23

Poznata umjetnica Afsoun Hamidi primljena je u bolnicu. Liječnici doznaju da je sama sebi nanijela ozljede zbog dokumentarca kojeg snima te razmišljaju o potrebi liječenja jer na taj način protiv svoje volje sudjeluju u njezinom performansu.

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  • Sezona 7

41:59
Dr. House - Sezona 7 - 17. epizoda

17. epizoda

Beskućnik (Chris Marquette) je zbog opeklina prebačen u bolnicu, ali stanje mu se i dalje pogoršava.  Liječnički tim je zbunjen jer pacijent uporno dobija dati bilo kakvu infromaciju o svom identitetu. No kada istina konačno izađe, svi su zaprepašteni.
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42:08
Dr. House - Sezona 7 - 18. epizoda

18. epizoda

House otkrije da je Thriteen bila u zatvoru zadnjih šest mjeseci i sad pokušava doznati zašto je tamo dospjela. U međuvremenu, tim preuzima slučaj profesora (Terry Maratos), koji iskašljava krv. Kada mu pretraže dom, otkriju da je pretrpan smećem.
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42:00
Dr. House - Sezona 7 - 19. epizoda

19. epizoda

Thirteen se vraća na kliniku dok Martha odrađuje posljednji dan u bolnici kao studentica te razmišlja želi li postati kirurginja ili dio Houseovog tima. U međuvremenu, tim liječi 16-godišnjakinju koja neobjašnjivo izgubi svijest nekoliko dana prije početka velike avanture na moru.
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42:08
Dr. House - Sezona 7 - 20. epizoda

20. epizoda

Arlene Cuddy se vraća i odluči tužiti bolnicu te tako ugroziti posao kćeri i Housea.
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42:08
Dr. House - Sezona 7 - 21. epizoda

21. epizoda

Nakon što izgubi okladu s Wilsonom, House je uvjeren da boksač na kojeg je položio okladu (Kevin Phillips) ima zdravstvenih problema. Kada to pokuša dokazati, tim ostaje sam na drugom slučaju. Istovremeno House eksperimentira s novom drogom, koja bi mu mogla pomoći suzbiti bolove.
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42:04
Dr. House - Sezona 7 - 22. epizoda

22. epizoda

House otkrije da eksperimentalna droga koju koristi uzrokuje pojavu tumora pa je se odluči riješiti. U međuvremenu, Thirteenina prijateljica, koja je izašla iz zatvora (Amy Landecker), ranjena dolazi u njezin stan. No ona ne želi u bolnicu pa Thriteen zamoli Chaseovog asistenta za pomoć.
Dostupno još 5 dana
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42:08
Dr. House - Sezona 7 - 23. epizoda

23. epizoda

Poznata umjetnica Afsoun Hamidi primljena je u bolnicu. Liječnici doznaju da je sama sebi nanijela ozljede zbog dokumentarca kojeg snima te razmišljaju o potrebi liječenja jer na taj način protiv svoje volje sudjeluju u njezinom performansu.
Dostupno još 6 dana
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