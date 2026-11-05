Dr. House , House, M.D.
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Tim liječi beskućnika koji se razboli nakon što je neočekivano postao milijunaš zahvaljujući dobrotvornoj akciji. House sumnja da novac skriva pravi uzrok njegovih problema.Prikaži više
Sezona 7Kultna medicinska drama 'Dr. House' donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta.Žanr: drama, misterijGlumci: Hugh Laurie, Robert Leonard, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Kal Penn, Peter Spencer, Omar Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean LeonardDržava: SAD
Sezona 8Kultna medicinska drama 'Dr. House' donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta.Žanr: drama, misterijGlumci: Hugh Laurie, Robert Leonard, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Kal Penn, Peter Spencer, Omar Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean LeonardDržava: SAD
42:07
1. epizoda
Devet mjeseci nakon što se autom zaletio u Cuddyn dom, od kojih je tri proveo u bijegu, a ostatak u zatvoru, House će uskoro biti pušten uz jamčevinu. No prije toga mora vođi zatvorske bande dati 20 Vicodina kao „porez na izlazak“, dok, u međuvremenu, liječi zatvorskog kolegu.
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41:59
2. epizoda
Nakon što je zaglavio dodatna dva mjeseca u zatvoru, u kojem ga je zadržao upravitelj, novi dekan bolnice Foreman dolazi po Housea kako bi ga zaposlio u bolnici. No stvari su se promijenile – House je ostao bez svog ureda i starog tima, a Wilson je ljut na njega. No novi „tim“ je tu - Chi Park (Charlyne Yi) nova je mlada doktorica koja za Housea ima novi slučaj.
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