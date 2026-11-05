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Dr. House , House, M.D.

Sezona 8 Epizoda 3

Tim liječi beskućnika koji se razboli nakon što je neočekivano postao milijunaš zahvaljujući dobrotvornoj akciji. House sumnja da novac skriva pravi uzrok njegovih problema.

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  • Sezona 7

  • Sezona 8

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