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Dr. House , House, M.D.

Sezona 8 Epizoda 4

Mlada direktorica velike tvrtke kolabira neposredno prije važne poslovne odluke. House pokušava utvrditi je li bolest posljedica stresa ili ozbiljnog medicinskog poremećaja.

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