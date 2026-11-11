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Dr. House , House, M.D.

Sezona 8 Epizoda 7

House preuzima slučaj uspješnog poslovnog čovjeka koji vjeruje da ga netko pokušava ubiti. Dok tim pokušava utvrditi je li riječ o paranoji ili stvarnoj prijetnji, House razmatra mogućnost povratka Chasea u dijagnostički tim.

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  • Sezona 8

42:05
Dr. House - Sezona 8 - 4. epizoda

4. epizoda

Mlada direktorica velike tvrtke kolabira neposredno prije važne poslovne odluke. House pokušava utvrditi je li bolest posljedica stresa ili ozbiljnog medicinskog poremećaja.
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42:08
Dr. House - Sezona 8 - 5. epizoda

5. epizoda

Chase i Taub vraćaju se u liječnički tim, koji preuzima novi slučaj muškarca (Jamie Bamber) sa srčanim problemima nakon susreta s ljubavnicom. Njegovo zdravstveno stanje se pogoršava te on odluči priznati aferu kako bi očistio savjest. U međuvremenu, House je uporan i želi doznati jesu li Taubove kćeri doista njegove.
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42:10
Dr. House - Sezona 8 - 6. epizoda

6. epizoda

Tinejdžer koji pokušava slijediti očev put u šoubiznisu primljen je u bolnicu s djelomičnom paralizom. I dok liječnički tim istražuje njegovu koštanu srž, otkrije zabrinjavajuću obiteljsku tajnu.  U međuvremenu, House pokušava smisliti kako maknuti monitor sa svojeg gležnja, kako bi mogao prisustvovati boksačkom meču u Atlantic Cityju.
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42:05
Dr. House - Sezona 8 - 7. epizoda

7. epizoda

House preuzima slučaj uspješnog poslovnog čovjeka koji vjeruje da ga netko pokušava ubiti. Dok tim pokušava utvrditi je li riječ o paranoji ili stvarnoj prijetnji, House razmatra mogućnost povratka Chasea u dijagnostički tim.
Dostupno još 4 dana
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