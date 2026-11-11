Dr. House - Sezona 8 - 7. epizoda

Dr. House , House, M.D.
Dostupno još 4 dana
House preuzima slučaj uspješnog poslovnog čovjeka koji vjeruje da ga netko pokušava ubiti. Dok tim pokušava utvrditi je li riječ o paranoji ili stvarnoj prijetnji, House razmatra mogućnost povratka Chasea u dijagnostički tim.Prikaži više
Sezona 8Kultna medicinska drama 'Dr. House' donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta.Žanr: drama, misterijGlumci: Hugh Laurie, Robert Leonard, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Kal Penn, Peter Spencer, Omar Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean LeonardDržava: SAD
42:05
4. epizoda
Mlada direktorica velike tvrtke kolabira neposredno prije važne poslovne odluke. House pokušava utvrditi je li bolest posljedica stresa ili ozbiljnog medicinskog poremećaja.
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42:08
5. epizoda
Chase i Taub vraćaju se u liječnički tim, koji preuzima novi slučaj muškarca (Jamie Bamber) sa srčanim problemima nakon susreta s ljubavnicom. Njegovo zdravstveno stanje se pogoršava te on odluči priznati aferu kako bi očistio savjest. U međuvremenu, House je uporan i želi doznati jesu li Taubove kćeri doista njegove.
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42:10
6. epizoda
Tinejdžer koji pokušava slijediti očev put u šoubiznisu primljen je u bolnicu s djelomičnom paralizom. I dok liječnički tim istražuje njegovu koštanu srž, otkrije zabrinjavajuću obiteljsku tajnu. U međuvremenu, House pokušava smisliti kako maknuti monitor sa svojeg gležnja, kako bi mogao prisustvovati boksačkom meču u Atlantic Cityju.
Dostupno još 4 dana