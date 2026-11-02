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Dr. House , House, M.D.

Sezona 8 Epizoda 1

Devet mjeseci nakon što se autom zaletio u Cuddyn dom, od kojih je tri proveo u bijegu, a ostatak u zatvoru, House će uskoro biti pušten uz jamčevinu. No prije toga mora vođi zatvorske bande dati 20 Vicodina kao „porez na izlazak“, dok, u međuvremenu,  liječi zatvorskog kolegu.

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