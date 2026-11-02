Sezona 8 Epizoda 2

Nakon što je zaglavio dodatna dva mjeseca u zatvoru, u kojem ga je zadržao upravitelj, novi dekan bolnice Foreman dolazi po Housea kako bi ga zaposlio u bolnici. No stvari su se promijenile – House je ostao bez svog ureda i starog tima, a Wilson je ljut na njega. No novi „tim“ je tu - Chi Park (Charlyne Yi) nova je mlada doktorica koja za Housea ima novi slučaj.

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