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Dr. House , House, M.D.

Sezona 8 Epizoda 5

Chase i Taub vraćaju se u liječnički tim, koji preuzima novi slučaj muškarca (Jamie Bamber) sa srčanim problemima nakon susreta s ljubavnicom. Njegovo zdravstveno stanje se pogoršava te on odluči priznati aferu kako bi očistio savjest. U međuvremenu, House je uporan i želi doznati jesu li Taubove kćeri doista njegove.

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  • Sezona 8

42:07
Dr. House - Sezona 8 - 1. epizoda

1. epizoda

Devet mjeseci nakon što se autom zaletio u Cuddyn dom, od kojih je tri proveo u bijegu, a ostatak u zatvoru, House će uskoro biti pušten uz jamčevinu. No prije toga mora vođi zatvorske bande dati 20 Vicodina kao „porez na izlazak“, dok, u međuvremenu,  liječi zatvorskog kolegu.
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41:59
Dr. House - Sezona 8 - 2. epizoda

2. epizoda

Nakon što je zaglavio dodatna dva mjeseca u zatvoru, u kojem ga je zadržao upravitelj, novi dekan bolnice Foreman dolazi po Housea kako bi ga zaposlio u bolnici.  No stvari su se promijenile – House je ostao bez svog ureda i starog tima, a Wilson je ljut na njega. No novi „tim“ je tu - Chi Park (Charlyne Yi) nova je mlada doktorica koja za Housea ima novi slučaj.
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40:43
Dr. House - Sezona 8 - 3. epizoda

3. epizoda

Tim liječi beskućnika koji se razboli nakon što je neočekivano postao milijunaš zahvaljujući dobrotvornoj akciji. House sumnja da novac skriva pravi uzrok njegovih problema.
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42:05
Dr. House - Sezona 8 - 4. epizoda

4. epizoda

Mlada direktorica velike tvrtke kolabira neposredno prije važne poslovne odluke. House pokušava utvrditi je li bolest posljedica stresa ili ozbiljnog medicinskog poremećaja.
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42:08
Dr. House - Sezona 8 - 5. epizoda

5. epizoda

Chase i Taub vraćaju se u liječnički tim, koji preuzima novi slučaj muškarca (Jamie Bamber) sa srčanim problemima nakon susreta s ljubavnicom. Njegovo zdravstveno stanje se pogoršava te on odluči priznati aferu kako bi očistio savjest. U međuvremenu, House je uporan i želi doznati jesu li Taubove kćeri doista njegove.
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