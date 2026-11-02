Dr. House - Sezona 8 - 5. epizoda

Dr. House , House, M.D.
Dostupno još 4 dana
Chase i Taub vraćaju se u liječnički tim, koji preuzima novi slučaj muškarca (Jamie Bamber) sa srčanim problemima nakon susreta s ljubavnicom. Njegovo zdravstveno stanje se pogoršava te on odluči priznati aferu kako bi očistio savjest. U međuvremenu, House je uporan i želi doznati jesu li Taubove kćeri doista njegove.Prikaži više
Sezona 8Kultna medicinska drama 'Dr. House' donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta.Žanr: drama, misterijGlumci: Hugh Laurie, Robert Leonard, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Kal Penn, Peter Spencer, Omar Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean LeonardDržava: SAD
42:07
1. epizoda
Devet mjeseci nakon što se autom zaletio u Cuddyn dom, od kojih je tri proveo u bijegu, a ostatak u zatvoru, House će uskoro biti pušten uz jamčevinu. No prije toga mora vođi zatvorske bande dati 20 Vicodina kao „porez na izlazak“, dok, u međuvremenu, liječi zatvorskog kolegu.
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41:59
2. epizoda
Nakon što je zaglavio dodatna dva mjeseca u zatvoru, u kojem ga je zadržao upravitelj, novi dekan bolnice Foreman dolazi po Housea kako bi ga zaposlio u bolnici. No stvari su se promijenile – House je ostao bez svog ureda i starog tima, a Wilson je ljut na njega. No novi „tim“ je tu - Chi Park (Charlyne Yi) nova je mlada doktorica koja za Housea ima novi slučaj.
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40:43
3. epizoda
Tim liječi beskućnika koji se razboli nakon što je neočekivano postao milijunaš zahvaljujući dobrotvornoj akciji. House sumnja da novac skriva pravi uzrok njegovih problema.
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42:05
4. epizoda
Mlada direktorica velike tvrtke kolabira neposredno prije važne poslovne odluke. House pokušava utvrditi je li bolest posljedica stresa ili ozbiljnog medicinskog poremećaja.
Dostupno još 3 dana
42:08
5. epizoda
Chase i Taub vraćaju se u liječnički tim, koji preuzima novi slučaj muškarca (Jamie Bamber) sa srčanim problemima nakon susreta s ljubavnicom. Njegovo zdravstveno stanje se pogoršava te on odluči priznati aferu kako bi očistio savjest. U međuvremenu, House je uporan i želi doznati jesu li Taubove kćeri doista njegove.
Dostupno još 4 dana