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Dr. House , House, M.D.

Sezona 8 Epizoda 6

Tinejdžer koji pokušava slijediti očev put u šoubiznisu primljen je u bolnicu s djelomičnom paralizom. I dok liječnički tim istražuje njegovu koštanu srž, otkrije zabrinjavajuću obiteljsku tajnu.  U međuvremenu, House pokušava smisliti kako maknuti monitor sa svojeg gležnja, kako bi mogao prisustvovati boksačkom meču u Atlantic Cityju.

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  • Sezona 8

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