5. epizoda

Chase i Taub vraćaju se u liječnički tim, koji preuzima novi slučaj muškarca (Jamie Bamber) sa srčanim problemima nakon susreta s ljubavnicom. Njegovo zdravstveno stanje se pogoršava te on odluči priznati aferu kako bi očistio savjest. U međuvremenu, House je uporan i želi doznati jesu li Taubove kćeri doista njegove.

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