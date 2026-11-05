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Dr. House , House, M.D.

Sezona 8 Epizoda 9

Pacijent s Alzheimerom nađe se u Princeton Plainsboro bolnici, gdje doživi iznenadni napadaj, koji rezultira žestokim povraćanjem i nekontroliranim ponašanjem. Liječnički tim kreće u rješavanje zagonetke te otkrije da se iza svega kriju bračni problemi.

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  • Sezona 8

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