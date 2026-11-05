Dr. House , House, M.D.
Dostupno još 1 dan
Chase prima pacijenticu, časnu sestru Moiru. Tijekom liječenja Chase i Moira proći se proces koji će testirati njihovu vjeru i razum. No kada se Moirino stanje pogorša i potrebna je hitna i riskantna operacija, Chaseova prosudba bit će kompromitirana.Prikaži više
Sezona 8Kultna medicinska drama 'Dr. House' donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta.Žanr: drama, misterijGlumci: Hugh Laurie, Robert Leonard, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Kal Penn, Peter Spencer, Omar Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean LeonardDržava: SAD
42:08
11. epizoda
Nasilni incident između pacijenta i jednog člana liječničkog tima imat će ozbiljne posljedice. House i njegov tim naći će se pod nadzorom doktora Waltera Cofielda, Foremanovog mentora i trenutnog šefa Neurologije te će svaki liječnik morati ispričati svoju verziju događaja.
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42:12
12. epizoda
Chase prima pacijenticu, časnu sestru Moiru. Tijekom liječenja Chase i Moira proći se proces koji će testirati njihovu vjeru i razum. No kada se Moirino stanje pogorša i potrebna je hitna i riskantna operacija, Chaseova prosudba bit će kompromitirana.
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42:08
13. epizoda
Bračni savjetnik se onesvijesti za vrijeme razgovora s jednim parom. Houseov tim istražuje što se dogodilo i primijeti kako se njegovo ponašanje mijenja zbog unutarnjeg konflikata – motivacijskog govora te stvarnog vjerovanja u muško-ženske odnose. U međuvremenu, House i njegova „supruga“ iz Ukrajine dogovaraju se kako će uvjeriti imigracijsku službu da su sretan bračni par.
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42:09
14. epizoda
House i njegov liječnički tim trude se spasiti život slijepcu kojeg je pogodila tajanstvena bolest, baš u trenutku kada je želio zaprositi svoju djevojku. U međuvremenu, Houseova majka neočekivano stiže u Princeton Plainsboro kako bi ga informirala da ima novog dečka.
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41:26
15. epizoda
Nakon služenja vojske daleko od domovine, američki vojnik (Arlen Escarpeta) vraća se kući. Optužen za izdaju nakon što je objavio video u kojem se vide vojnici kako ubijaju civile, on se razboli i dođe u Princeton Plainsboro. No u bolnici odbija liječenje prije nego što javnosti objasni svoje postupke. U međuvremenu, Adams i tim vjeruju da je House ozbiljno bolestan.
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