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Dr. House , House, M.D.

Sezona 8 Epizoda 10

Doktori liječe maloljetnu beskućnicu, čije se zdravstveno stanje dramatično pogorša. No da bi je podvrgnuli hitnoj operaciji, liječnici trebaju dozvolu njezinih roditelja ili skrbnika. Adams i House prepiru se treba li zvati socijalnu skrb.

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  • Sezona 8

42:10
Dr. House - Sezona 8 - 6. epizoda

6. epizoda

Tinejdžer koji pokušava slijediti očev put u šoubiznisu primljen je u bolnicu s djelomičnom paralizom. I dok liječnički tim istražuje njegovu koštanu srž, otkrije zabrinjavajuću obiteljsku tajnu.  U međuvremenu, House pokušava smisliti kako maknuti monitor sa svojeg gležnja, kako bi mogao prisustvovati boksačkom meču u Atlantic Cityju.
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42:05
Dr. House - Sezona 8 - 7. epizoda

7. epizoda

House preuzima slučaj uspješnog poslovnog čovjeka koji vjeruje da ga netko pokušava ubiti. Dok tim pokušava utvrditi je li riječ o paranoji ili stvarnoj prijetnji, House razmatra mogućnost povratka Chasea u dijagnostički tim.
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42:01
Dr. House - Sezona 8 - 9. epizoda

9. epizoda

Pacijent s Alzheimerom nađe se u Princeton Plainsboro bolnici, gdje doživi iznenadni napadaj, koji rezultira žestokim povraćanjem i nekontroliranim ponašanjem. Liječnički tim kreće u rješavanje zagonetke te otkrije da se iza svega kriju bračni problemi.
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42:07
Dr. House - Sezona 8 - 10. epizoda

10. epizoda

Doktori liječe maloljetnu beskućnicu, čije se zdravstveno stanje dramatično pogorša. No da bi je podvrgnuli hitnoj operaciji, liječnici trebaju dozvolu njezinih roditelja ili skrbnika. Adams i House prepiru se treba li zvati socijalnu skrb.
Dostupno još 4 dana
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