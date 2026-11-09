Dr. House - Sezona 8 - 10. epizoda

6. epizoda

Tinejdžer koji pokušava slijediti očev put u šoubiznisu primljen je u bolnicu s djelomičnom paralizom. I dok liječnički tim istražuje njegovu koštanu srž, otkrije zabrinjavajuću obiteljsku tajnu. U međuvremenu, House pokušava smisliti kako maknuti monitor sa svojeg gležnja, kako bi mogao prisustvovati boksačkom meču u Atlantic Cityju.

Dostupno još 1 dan