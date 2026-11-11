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Dr. House , House, M.D.

Sezona 8 Epizoda 14

House i njegov liječnički tim trude se spasiti život slijepcu kojeg je pogodila tajanstvena bolest, baš u trenutku kada je želio zaprositi svoju djevojku. U međuvremenu, Houseova majka neočekivano stiže u Princeton Plainsboro kako bi ga informirala da ima novog dečka.

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  • Sezona 8

42:01
Dr. House - Sezona 8 - 9. epizoda

9. epizoda

Pacijent s Alzheimerom nađe se u Princeton Plainsboro bolnici, gdje doživi iznenadni napadaj, koji rezultira žestokim povraćanjem i nekontroliranim ponašanjem. Liječnički tim kreće u rješavanje zagonetke te otkrije da se iza svega kriju bračni problemi.
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42:07
Dr. House - Sezona 8 - 10. epizoda

10. epizoda

Doktori liječe maloljetnu beskućnicu, čije se zdravstveno stanje dramatično pogorša. No da bi je podvrgnuli hitnoj operaciji, liječnici trebaju dozvolu njezinih roditelja ili skrbnika. Adams i House prepiru se treba li zvati socijalnu skrb.
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42:08
Dr. House - Sezona 8 - 11. epizoda

11. epizoda

Nasilni incident između pacijenta i jednog člana liječničkog tima imat će ozbiljne posljedice. House i njegov tim naći će se pod nadzorom doktora Waltera Cofielda, Foremanovog  mentora i trenutnog šefa Neurologije te će svaki liječnik morati ispričati svoju verziju događaja.
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42:09
Dr. House - Sezona 8 - 14. epizoda

14. epizoda

House i njegov liječnički tim trude se spasiti život slijepcu kojeg je pogodila tajanstvena bolest, baš u trenutku kada je želio zaprositi svoju djevojku. U međuvremenu, Houseova majka neočekivano stiže u Princeton Plainsboro kako bi ga informirala da ima novog dečka.
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