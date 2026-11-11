Dr. House - Sezona 8 - 14. epizoda

Dr. House , House, M.D.
Dostupno još 5 dana
House i njegov liječnički tim trude se spasiti život slijepcu kojeg je pogodila tajanstvena bolest, baš u trenutku kada je želio zaprositi svoju djevojku. U međuvremenu, Houseova majka neočekivano stiže u Princeton Plainsboro kako bi ga informirala da ima novog dečka.Prikaži više
Sezona 8Kultna medicinska drama 'Dr. House' donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta.Žanr: drama, misterijGlumci: Hugh Laurie, Robert Leonard, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Kal Penn, Peter Spencer, Omar Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean LeonardDržava: SAD
42:01
9. epizoda
Pacijent s Alzheimerom nađe se u Princeton Plainsboro bolnici, gdje doživi iznenadni napadaj, koji rezultira žestokim povraćanjem i nekontroliranim ponašanjem. Liječnički tim kreće u rješavanje zagonetke te otkrije da se iza svega kriju bračni problemi.
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42:07
10. epizoda
Doktori liječe maloljetnu beskućnicu, čije se zdravstveno stanje dramatično pogorša. No da bi je podvrgnuli hitnoj operaciji, liječnici trebaju dozvolu njezinih roditelja ili skrbnika. Adams i House prepiru se treba li zvati socijalnu skrb.
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42:08
11. epizoda
Nasilni incident između pacijenta i jednog člana liječničkog tima imat će ozbiljne posljedice. House i njegov tim naći će se pod nadzorom doktora Waltera Cofielda, Foremanovog mentora i trenutnog šefa Neurologije te će svaki liječnik morati ispričati svoju verziju događaja.
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42:09
14. epizoda
House i njegov liječnički tim trude se spasiti život slijepcu kojeg je pogodila tajanstvena bolest, baš u trenutku kada je želio zaprositi svoju djevojku. U međuvremenu, Houseova majka neočekivano stiže u Princeton Plainsboro kako bi ga informirala da ima novog dečka.
Dostupno još 5 dana