Dr. House - Sezona 8 - 14. epizoda

Sezona 8 Epizoda 14

House i njegov liječnički tim trude se spasiti život slijepcu kojeg je pogodila tajanstvena bolest, baš u trenutku kada je želio zaprositi svoju djevojku. U međuvremenu, Houseova majka neočekivano stiže u Princeton Plainsboro kako bi ga informirala da ima novog dečka.

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