15. epizoda

Nakon služenja vojske daleko od domovine, američki vojnik (Arlen Escarpeta) vraća se kući. Optužen za izdaju nakon što je objavio video u kojem se vide vojnici kako ubijaju civile, on se razboli i dođe u Princeton Plainsboro. No u bolnici odbija liječenje prije nego što javnosti objasni svoje postupke. U međuvremenu, Adams i tim vjeruju da je House ozbiljno bolestan.

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