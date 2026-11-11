Dr. House , House, M.D.
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Bolnički mrtvozornik (Jamie Elman) odluči se na operaciju te je primljen u ambulantu. No ne želi da ga operira itko osim Housea, koji je nedostupan pa Wilson uskače u pomoć. U međuvremenu, nakon razgovora s pacijentom Case odluči razmisliti o svojoj karijeri. .Prikaži više
Sezona 8Kultna medicinska drama 'Dr. House' donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta.Žanr: drama, misterijGlumci: Hugh Laurie, Robert Leonard, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Kal Penn, Peter Spencer, Omar Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean LeonardDržava: SAD
42:07
16. epizoda
House i njegov tim doktora rade na postavljanju dijagnoze hokejašu (Greg Finley), koji je za vrijeme borbe na ledu počeo iskašljavati krv. U međuvremenu, House otkriva Wilsonu da možda ima 11-godišnjeg sina, dok se Park useljava kod Chasea nakon svađe s majkom.
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41:55
17. epizoda
Muškarac dolazi u bolnicu kada mu suze postanu pune krvi. Liječnički tim nagađa da se radi o neurološkom poremećaju, a situacija postane još čudnija kada ih upozna sa svojom „djevojkom“, lutkom veličine odrasle žene, u koju se on zaljubio. U međuvremenu, kada Housea „partnerica“ odluči napustiti, on pokaže svu svoju nesigurnost.
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42:07
18. epizoda
Dječak je primljen u bolnicu nakon noćnih mora u kojima je bio davljen, što mu je u stvarnosti uzrokovalo probleme s disanjem. Majka daje do znanja liječničkom timu kako djed vjeruje da je dječak opsjednut. U međuvremenu, Chase i Park raspravljaju o značenju njihovih seksualnih snova, a Dominika otkrije Houseovu prevaru.
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42:06
19. epizoda
Šestogodišnja djevojčica (Rachel Eggleston) ima rijetku genetsku bolest i primljena je u bolnicu nakon što joj je iz nosa krenula krv te je izgubila svijest. Foreman zatraži da liječnički tim porazgovara s majkom (Jessica Collins) djevojčice, koja dobro poznaje stanje svoje kćeri. U međuvremenu, Wilson se odluči na radikalni liječnički tretman protiv tumora.
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