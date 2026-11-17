Dr. House , House, M.D.
Bračni savjetnik se onesvijesti za vrijeme razgovora s jednim parom. Houseov tim istražuje što se dogodilo i primijeti kako se njegovo ponašanje mijenja zbog unutarnjeg konflikata – motivacijskog govora te stvarnog vjerovanja u muško-ženske odnose. U međuvremenu, House i njegova „supruga“ iz Ukrajine dogovaraju se kako će uvjeriti imigracijsku službu da su sretan bračni par.Prikaži više
Sezona 8Kultna medicinska drama 'Dr. House' donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta.Žanr: drama, misterijGlumci: Hugh Laurie, Robert Leonard, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Kal Penn, Peter Spencer, Omar Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean LeonardDržava: SAD