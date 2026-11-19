18. epizoda

Dječak je primljen u bolnicu nakon noćnih mora u kojima je bio davljen, što mu je u stvarnosti uzrokovalo probleme s disanjem. Majka daje do znanja liječničkom timu kako djed vjeruje da je dječak opsjednut. U međuvremenu, Chase i Park raspravljaju o značenju njihovih seksualnih snova, a Dominika otkrije Houseovu prevaru.

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