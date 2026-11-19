Sezona 8 Epizoda 22

U finalu serije House se ne uspije izvući od povratka u zatvor i zato nestane. Wilson i Thirteen ga ne mogu locirati, a on se budi nakon konzumacije heroina pored svog bivšeg pacijenta. I dok mu se priviđaju ljudi iz prošlosti, House se pita je li doista vrijedno i dalje živjeti.

Prikaži više