'Dušo' napeti je horor triler koji donosi jezivu priču o preživljavanju na pustom tropskom otoku. Nakon što njezin brod potone u snažnoj oluji, Jennifer Remming završava na zabačenom otoku, gdje ubrzo otkriva da nije potpuno sama. Istražujući nepoznato područje, pronalazi napuštene stvari, tajanstvene grobove i tragove koji vode prema oceanu. No prava opasnost počinje tek nakon zalaska sunca, kada iz morskih dubina izlazi zastrašujuće stvorenje. Bez pomoći i mogućnosti bijega, Jennifer se mora osloniti na vlastitu snalažljivost kako bi preživjela. Film 'Dušo', u produkciji Jasona Bluma i studija Blumhouse, premijerno je prikazan na filmskom festivalu Sundance, a ističe se minimalističkim pristupom, napetom atmosferom i upečatljivom izvedbom Kiersey Clemons.

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