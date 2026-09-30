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Dvorac: Sam svoj majstor , Chateau DIY

Sezona 5 Epizoda 1

Donna i Paul započinju novu avanturu nakon prodaje Château de Saugé te se bacaju na obnovu zapuštenog vodenog mlina u Normandiji. U Château de Cézérac Jon i Carmen rade na preuređenju kupaonice iz snova.

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Dostupno još samo danas

  • Sezona 5

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  • Sezona 5