Dvorac: Sam svoj majstor , Chateau DIY
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Donna i Paul započinju novu avanturu nakon prodaje Château de Saugé te se bacaju na obnovu zapuštenog vodenog mlina u Normandiji. U Château de Cézérac Jon i Carmen rade na preuređenju kupaonice iz snova.Prikaži više
Sezona 5Inspirativna dokumentarna emisija 'Dvorac: Sam svoj majstor' prati obitelji i pojedince dok obnavljaju raskošne francuske dvorce, pretvarajući ih u nova životna i poslovna čuda. U ovoj verziji popularnog britanskog formata, gledatelji prate izazove, kreativna rješenja i svakodnevne borbe vlasnika koji vlastitim rukama oživljavaju zaboravljene građevine. 'Dvorac: Sam svoj majstor' nastavak je uspješnog serijala 'Bijeg u dvorac', a prvotno ju je pripovijedao Dick Strawbridge, poznat po vlastitim iskustvima renoviranja dvorca. Ulogu naratorice preuzela je Adjoa Andoh. 'Dvorac: Sam svoj majstor' idealna je za sve ljubitelje interijera, restauracije i autentičnih ljudskih priča.Žanr: lifestyle emisija, realityDržava: Velika Britanija
44:05
1. epizoda
Donna i Paul započinju novu avanturu nakon prodaje Château de Saugé te se bacaju na obnovu zapuštenog vodenog mlina u Normandiji. U Château de Cézérac Jon i Carmen rade na preuređenju kupaonice iz snova.
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44:15
2. epizoda
Erin i JB žure završiti umjetničku sobu u tornju prije dolaska lokalnih uglednika. Nick i Nicole istodobno počinju velike radove na svom dvorcu kako bi stvorili nove stambene prostore za svoju obitelj.
Dostupno još 1 dan
44:11
3. epizoda
Clive, Karen i Abbie dočekuju 70 gostiju na prvom vjenčanju sezone u svom dvorcu. Tim završava staklenik koji je pripremio kao rođendansko iznenađenje za Margreeth, dok nova vlasnica dvorca iz Australije započinje renoviranje uz pomoć svoje sestre iz Engleske.
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44:16
4. epizoda
Tim i Margreeth koriste vunu svojih ovaca kako bi izolirali gîte. Julia počinje renovirati blagovaonicu u nadi da će do Božića moći ugostiti obitelj, dok Joshua i Lee iz Manchestera stižu u Francusku u potrazi za vlastitim dvorcem.
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