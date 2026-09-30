Dvorac: Sam svoj majstor , Chateau DIY
Dostupno još 4 dana
Clive, Karen i Abbie dočekuju 70 gostiju na prvom vjenčanju sezone u svom dvorcu. Tim završava staklenik koji je pripremio kao rođendansko iznenađenje za Margreeth, dok nova vlasnica dvorca iz Australije započinje renoviranje uz pomoć svoje sestre iz Engleske.Prikaži više
Sezona 5Inspirativna dokumentarna emisija 'Dvorac: Sam svoj majstor' prati obitelji i pojedince dok obnavljaju raskošne francuske dvorce, pretvarajući ih u nova životna i poslovna čuda. U ovoj verziji popularnog britanskog formata, gledatelji prate izazove, kreativna rješenja i svakodnevne borbe vlasnika koji vlastitim rukama oživljavaju zaboravljene građevine. 'Dvorac: Sam svoj majstor' nastavak je uspješnog serijala 'Bijeg u dvorac', a prvotno ju je pripovijedao Dick Strawbridge, poznat po vlastitim iskustvima renoviranja dvorca. Ulogu naratorice preuzela je Adjoa Andoh. 'Dvorac: Sam svoj majstor' idealna je za sve ljubitelje interijera, restauracije i autentičnih ljudskih priča.Žanr: lifestyle emisija, realityDržava: Velika Britanija
44:05
1. epizoda
Donna i Paul započinju novu avanturu nakon prodaje Château de Saugé te se bacaju na obnovu zapuštenog vodenog mlina u Normandiji. U Château de Cézérac Jon i Carmen rade na preuređenju kupaonice iz snova.
Dostupno još samo danas
44:15
2. epizoda
Erin i JB žure završiti umjetničku sobu u tornju prije dolaska lokalnih uglednika. Nick i Nicole istodobno počinju velike radove na svom dvorcu kako bi stvorili nove stambene prostore za svoju obitelj.
Dostupno još 1 dan
44:11
3. epizoda
Clive, Karen i Abbie dočekuju 70 gostiju na prvom vjenčanju sezone u svom dvorcu. Tim završava staklenik koji je pripremio kao rođendansko iznenađenje za Margreeth, dok nova vlasnica dvorca iz Australije započinje renoviranje uz pomoć svoje sestre iz Engleske.
Dostupno još 4 dana
44:16
4. epizoda
Tim i Margreeth koriste vunu svojih ovaca kako bi izolirali gîte. Julia počinje renovirati blagovaonicu u nadi da će do Božića moći ugostiti obitelj, dok Joshua i Lee iz Manchestera stižu u Francusku u potrazi za vlastitim dvorcem.
Dostupno još 5 dana