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Dvorac: Sam svoj majstor , Chateau DIY

Sezona 5 Epizoda 4

Tim i Margreeth koriste vunu svojih ovaca kako bi izolirali gîte. Julia počinje renovirati blagovaonicu u nadi da će do Božića moći ugostiti obitelj, dok Joshua i Lee iz Manchestera stižu u Francusku u potrazi za vlastitim dvorcem.

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Dostupno još 5 dana

  • Sezona 5

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