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Dvorac: Sam svoj majstor , Chateau DIY

Sezona 5 Epizoda 6

Anna i Philipp napokon dobivaju ključeve svog novog dvorca. Johnny i Ashley rade velike planove za svoju oranžeriju, dok je Anna u devetom mjesecu trudnoće i odlazi u porod. Dick se u međuvremenu prihvaća neobičnog DIY projekta — popravka velikog dinosaura.

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Dostupno još 6 dana

  • Sezona 5

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