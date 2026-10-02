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Dvorac: Sam svoj majstor , Chateau DIY

Sezona 5 Epizoda 7

Jezična barijera gotovo uzrokuje probleme Johnnyju i Ashley dok kupuju antikvitete. Anna i Philipp istražuju može li se njihov drevni bunar ponovno koristiti, dok Anna i Edward dovršavaju uređenje formalnog vrta.

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Dostupno još 6 dana

  • Sezona 5

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