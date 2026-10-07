Dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 5 - 10. epizoda

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Dvorac: Sam svoj majstor , Chateau DIY

Sezona 5 Epizoda 10

'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' ('Escape to the Château DIY') preimenovan je 2020. u 'Dvorac: Sam svoj majstor' ('Château DIY') te je ulogu naratorice od Dicka Strawbridgea, koji je zajedno sa svojom suprugom Angel Adoree pružao savjete vlasnicima dvoraca, preuzela Adjoa Andoh. Dokumentarnu seriju, koja prati priče obitelji koje renoviraju svoje ili tek kupljene dvorce, pratimo u 5. sezoni!

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Dostupno još 4 dana

  • Sezona 5

44:19
Dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 5 - 6. epizoda

6. epizoda

Anna i Philipp napokon dobivaju ključeve svog novog dvorca. Johnny i Ashley rade velike planove za svoju oranžeriju, dok je Anna u devetom mjesecu trudnoće i odlazi u porod. Dick se u međuvremenu prihvaća neobičnog DIY projekta — popravka velikog dinosaura.
Dostupno još samo danas
44:03
Dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 5 - 7. epizoda

7. epizoda

Jezična barijera gotovo uzrokuje probleme Johnnyju i Ashley dok kupuju antikvitete. Anna i Philipp istražuju može li se njihov drevni bunar ponovno koristiti, dok Anna i Edward dovršavaju uređenje formalnog vrta.
Dostupno još 1 dan
44:00
Dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 5 - 8. epizoda

8. epizoda

'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' ('Escape to the Château DIY') preimenovan je 2020. u 'Dvorac: Sam svoj majstor' ('Château DIY') te je ulogu naratorice od Dicka Strawbridgea, koji je zajedno sa svojom suprugom Angel Adoree pružao savjete vlasnicima dvoraca, preuzela Adjoa Andoh. Dokumentarnu seriju, koja prati priče obitelji koje renoviraju svoje ili tek kupljene dvorce, pratimo u 5. sezoni!
Dostupno još 2 dana
44:36
Dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 5 - 9. epizoda

9. epizoda

'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' ('Escape to the Château DIY') preimenovan je 2020. u 'Dvorac: Sam svoj majstor' ('Château DIY') te je ulogu naratorice od Dicka Strawbridgea, koji je zajedno sa svojom suprugom Angel Adoree pružao savjete vlasnicima dvoraca, preuzela Adjoa Andoh. Dokumentarnu seriju, koja prati priče obitelji koje renoviraju svoje ili tek kupljene dvorce, pratimo u 5. sezoni!
Dostupno još 3 dana
44:10
Dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 5 - 10. epizoda

10. epizoda

'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' ('Escape to the Château DIY') preimenovan je 2020. u 'Dvorac: Sam svoj majstor' ('Château DIY') te je ulogu naratorice od Dicka Strawbridgea, koji je zajedno sa svojom suprugom Angel Adoree pružao savjete vlasnicima dvoraca, preuzela Adjoa Andoh. Dokumentarnu seriju, koja prati priče obitelji koje renoviraju svoje ili tek kupljene dvorce, pratimo u 5. sezoni!
Dostupno još 4 dana

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  • Sezona 5