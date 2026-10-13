Dvorac: Sam svoj majstor , Chateau DIY
Dostupno još 2 dana
Tim i Krys kreću u obnovu bazena. Donna i Paul ugrađuju veliki prozor kako bi poboljšali svoj prostor, dok Lee neposredno prije početka svadbene sezone slomi stopalo — što ozbiljno otežava pripreme za prve goste.Prikaži više
Sezona 5Inspirativna dokumentarna emisija 'Dvorac: Sam svoj majstor' prati obitelji i pojedince dok obnavljaju raskošne francuske dvorce, pretvarajući ih u nova životna i poslovna čuda. U ovoj verziji popularnog britanskog formata, gledatelji prate izazove, kreativna rješenja i svakodnevne borbe vlasnika koji vlastitim rukama oživljavaju zaboravljene građevine. 'Dvorac: Sam svoj majstor' nastavak je uspješnog serijala 'Bijeg u dvorac', a prvotno ju je pripovijedao Dick Strawbridge, poznat po vlastitim iskustvima renoviranja dvorca. Ulogu naratorice preuzela je Adjoa Andoh. 'Dvorac: Sam svoj majstor' idealna je za sve ljubitelje interijera, restauracije i autentičnih ljudskih priča.Žanr: lifestyle emisija, realityDržava: Velika Britanija
43:56
12. epizoda
'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' ('Escape to the Château DIY') preimenovan je 2020. u 'Dvorac: Sam svoj majstor' ('Château DIY') te je ulogu naratorice od Dicka Strawbridgea, koji je zajedno sa svojom suprugom Angel Adoree pružao savjete vlasnicima dvoraca, preuzela Adjoa Andoh. Dokumentarnu seriju, koja prati priče obitelji koje renoviraju svoje ili tek kupljene dvorce, pratimo u 5. sezoni!
Dostupno još samo danas
43:22
13. epizoda
Stephanie uređuje jedan od prometnijih dijelova svog dvorca. Belinda i Lee imaju problem s krovom, a istodobno im se približava važna svadbena sezona. Jane i Rory napokon se useljavaju u svoj novi dvorac.
Dostupno još 1 dan