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Dvorac: Sam svoj majstor , Chateau DIY

Sezona 5 Epizoda 14

Tim i Krys kreću u obnovu bazena. Donna i Paul ugrađuju veliki prozor kako bi poboljšali svoj prostor, dok Lee neposredno prije početka svadbene sezone slomi stopalo — što ozbiljno otežava pripreme za prve goste.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 5

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  • Sezona 5