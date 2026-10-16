Dvorac: Sam svoj majstor , Chateau DIY
Dostupno još 2 dana
Na dan prvog vjenčanja u Château de la Boutinière Alison i Zion još uvijek imaju mnogo posla za završiti. U međuvremenu Jon i Carmen počinju stvarati potpuno novu kupaonicu u prizemlju svog dvorca.Prikaži više
Sezona 5Inspirativna dokumentarna emisija 'Dvorac: Sam svoj majstor' prati obitelji i pojedince dok obnavljaju raskošne francuske dvorce, pretvarajući ih u nova životna i poslovna čuda. U ovoj verziji popularnog britanskog formata, gledatelji prate izazove, kreativna rješenja i svakodnevne borbe vlasnika koji vlastitim rukama oživljavaju zaboravljene građevine. 'Dvorac: Sam svoj majstor' nastavak je uspješnog serijala 'Bijeg u dvorac', a prvotno ju je pripovijedao Dick Strawbridge, poznat po vlastitim iskustvima renoviranja dvorca. Ulogu naratorice preuzela je Adjoa Andoh. 'Dvorac: Sam svoj majstor' idealna je za sve ljubitelje interijera, restauracije i autentičnih ljudskih priča.Žanr: lifestyle emisija, realityDržava: Velika Britanija
43:40
15. epizoda
U Dordogneu Tim i Owen završavaju bazen i terasu. U Normandiji Terry i Ashley rade na ugradnji kamina, nastojeći dodatno urediti svoj dvorac i pripremiti ga za goste.
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43:58
16. epizoda
Janet i Phillip završavaju kuhinju u svojoj tornjskoj suiti. Anna i Edward pokreću vikende posvećene francuskim iskustvima, dok se Alison i Zion užurbano pripremaju za svoje prvo vjenčanje u dvorcu.
Dostupno još 1 dan