Dvorac: Sam svoj majstor , Chateau DIY
Dostupno još 2 dana
U Dordogneu Tim i Owen završavaju bazen i terasu. U Normandiji Terry i Ashley rade na ugradnji kamina, nastojeći dodatno urediti svoj dvorac i pripremiti ga za goste.Prikaži više
Sezona 5Inspirativna dokumentarna emisija 'Dvorac: Sam svoj majstor' prati obitelji i pojedince dok obnavljaju raskošne francuske dvorce, pretvarajući ih u nova životna i poslovna čuda. U ovoj verziji popularnog britanskog formata, gledatelji prate izazove, kreativna rješenja i svakodnevne borbe vlasnika koji vlastitim rukama oživljavaju zaboravljene građevine. 'Dvorac: Sam svoj majstor' nastavak je uspješnog serijala 'Bijeg u dvorac', a prvotno ju je pripovijedao Dick Strawbridge, poznat po vlastitim iskustvima renoviranja dvorca. Ulogu naratorice preuzela je Adjoa Andoh. 'Dvorac: Sam svoj majstor' idealna je za sve ljubitelje interijera, restauracije i autentičnih ljudskih priča.Žanr: lifestyle emisija, realityDržava: Velika Britanija
43:22
13. epizoda
Stephanie uređuje jedan od prometnijih dijelova svog dvorca. Belinda i Lee imaju problem s krovom, a istodobno im se približava važna svadbena sezona. Jane i Rory napokon se useljavaju u svoj novi dvorac.
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44:34
14. epizoda
Tim i Krys kreću u obnovu bazena. Donna i Paul ugrađuju veliki prozor kako bi poboljšali svoj prostor, dok Lee neposredno prije početka svadbene sezone slomi stopalo — što ozbiljno otežava pripreme za prve goste.
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