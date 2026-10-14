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Dvorac: Sam svoj majstor , Chateau DIY

Sezona 5 Epizoda 15

U Dordogneu Tim i Owen završavaju bazen i terasu. U Normandiji Terry i Ashley rade na ugradnji kamina, nastojeći dodatno urediti svoj dvorac i pripremiti ga za goste.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 5

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  • Sezona 5