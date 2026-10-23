Dvorac: Sam svoj majstor , Chateau DIY
Dostupno još 5 dana
Donna i Paul otkrivaju da su njihove podne daske pune termita. Clive istodobno koristi priliku kako bi kćer podučio praktičnim vještinama dok zajedno uređuju salon za mladenke.Prikaži više
Sezona 5Inspirativna dokumentarna emisija 'Dvorac: Sam svoj majstor' prati obitelji i pojedince dok obnavljaju raskošne francuske dvorce, pretvarajući ih u nova životna i poslovna čuda. U ovoj verziji popularnog britanskog formata, gledatelji prate izazove, kreativna rješenja i svakodnevne borbe vlasnika koji vlastitim rukama oživljavaju zaboravljene građevine. 'Dvorac: Sam svoj majstor' nastavak je uspješnog serijala 'Bijeg u dvorac', a prvotno ju je pripovijedao Dick Strawbridge, poznat po vlastitim iskustvima renoviranja dvorca. Ulogu naratorice preuzela je Adjoa Andoh. 'Dvorac: Sam svoj majstor' idealna je za sve ljubitelje interijera, restauracije i autentičnih ljudskih priča.Žanr: lifestyle emisija, realityDržava: Velika Britanija
44:08
18. Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor
Sarah i George završavaju preuređenje podruma i otkrivaju nešto neočekivano u jednoj od starih bačvi. Tim i Krys napokon se useljavaju u svoj novi dvorac i počinju uređivati vrt.
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44:34
19. epizoda
Philipp započinje velik projekt obnove formalnog vrta. Anna se brine zbog njegovih planova, a Philipp se prihvaća motorne pile, što dovodi do neočekivanih posljedica.
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43:55
21. epizoda
Zbog kišnog vremena Julijin projekt bazena kasni, ali ona nastavlja pretvarati staru staju u prostor za vjenčanja i događanja.
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