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Dvorac: Sam svoj majstor , Chateau DIY

Sezona 5 Epizoda 24

'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' ('Escape to the Château DIY') preimenovan je 2020. u 'Dvorac: Sam svoj majstor' ('Château DIY') te je ulogu naratorice od Dicka Strawbridgea, koji je zajedno sa svojom suprugom Angel Adoree pružao savjete vlasnicima dvoraca, preuzela Adjoa Andoh. Dokumentarnu seriju, koja prati priče obitelji koje renoviraju svoje ili tek kupljene dvorce, pratimo u 5. sezoni!

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Dostupno još 5 dana

  • Sezona 5

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  • Sezona 5