Dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 5 - 31. epizoda

Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Dvorac: Sam svoj majstor , Chateau DIY

Sezona 5 Epizoda 31

'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' ('Escape to the Château DIY') preimenovan je 2020. u 'Dvorac: Sam svoj majstor' ('Château DIY') te je ulogu naratorice od Dicka Strawbridgea, koji je zajedno sa svojom suprugom Angel Adoree pružao savjete vlasnicima dvoraca, preuzela Adjoa Andoh. Dokumentarnu seriju, koja prati priče obitelji koje renoviraju svoje ili tek kupljene dvorce, pratimo u 5. sezoni!

Prikaži više
Dostupno još 3 dana
Nastavi
Gledaj S5/E31
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • Sezona 3

  • Sezona 5

44:05
Dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 5 - 28. epizoda

28. epizoda

'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' ('Escape to the Château DIY') preimenovan je 2020. u 'Dvorac: Sam svoj majstor' ('Château DIY') te je ulogu naratorice od Dicka Strawbridgea, koji je zajedno sa svojom suprugom Angel Adoree pružao savjete vlasnicima dvoraca, preuzela Adjoa Andoh. Dokumentarnu seriju, koja prati priče obitelji koje renoviraju svoje ili tek kupljene dvorce, pratimo u 5. sezoni!
Dostupno još samo danas
Nadgradi paket za ogled
44:33
Dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 5 - 29. epizoda

29. epizoda

'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' ('Escape to the Château DIY') preimenovan je 2020. u 'Dvorac: Sam svoj majstor' ('Château DIY') te je ulogu naratorice od Dicka Strawbridgea, koji je zajedno sa svojom suprugom Angel Adoree pružao savjete vlasnicima dvoraca, preuzela Adjoa Andoh. Dokumentarnu seriju, koja prati priče obitelji koje renoviraju svoje ili tek kupljene dvorce, pratimo u 5. sezoni!
Dostupno još 1 dan
Nadgradi paket za ogled
44:39
Dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 5 - Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor

30. Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor

'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' ('Escape to the Château DIY') preimenovan je 2020. u 'Dvorac: Sam svoj majstor' ('Château DIY') te je ulogu naratorice od Dicka Strawbridgea, koji je zajedno sa svojom suprugom Angel Adoree pružao savjete vlasnicima dvoraca, preuzela Adjoa Andoh. Dokumentarnu seriju, koja prati priče obitelji koje renoviraju svoje ili tek kupljene dvorce, pratimo u 5. sezoni!
Dostupno još 2 dana
Nadgradi paket za ogled
44:29
Dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 5 - 31. epizoda

31. epizoda

'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' ('Escape to the Château DIY') preimenovan je 2020. u 'Dvorac: Sam svoj majstor' ('Château DIY') te je ulogu naratorice od Dicka Strawbridgea, koji je zajedno sa svojom suprugom Angel Adoree pružao savjete vlasnicima dvoraca, preuzela Adjoa Andoh. Dokumentarnu seriju, koja prati priče obitelji koje renoviraju svoje ili tek kupljene dvorce, pratimo u 5. sezoni!
Dostupno još 3 dana
Nadgradi paket za ogled

Slični sadržaji

Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor
Bijeg u dvorac
Novi život pod suncem
Ubojstva u okrugu Pike: Obiteljski masakr
Celebrity Traitors UK
Why Croatia
Zamka za mog stokera
Farma: Slovenija
Propovijedanje zla: Supruga u bijegu
Krišne: Gurui. Karma. Ubojstvo
Libby, jesi li već stigla kući?
Nagrada za šutnju
Traitors Australija
Šamanska prijevara od milijun funti
Bolna obmana
Oglas