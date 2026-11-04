Dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 5 - Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor

Dvorac: Sam svoj majstor , Chateau DIY
'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' ('Escape to the Château DIY') preimenovan je 2020. u 'Dvorac: Sam svoj majstor' ('Château DIY') te je ulogu naratorice od Dicka Strawbridgea, koji je zajedno sa svojom suprugom Angel Adoree pružao savjete vlasnicima dvoraca, preuzela Adjoa Andoh. Dokumentarnu seriju, koja prati priče obitelji koje renoviraju svoje ili tek kupljene dvorce, pratimo u 5. sezoni!Prikaži više
Sezona 5Inspirativna dokumentarna emisija 'Dvorac: Sam svoj majstor' prati obitelji i pojedince dok obnavljaju raskošne francuske dvorce, pretvarajući ih u nova životna i poslovna čuda. U ovoj verziji popularnog britanskog formata, gledatelji prate izazove, kreativna rješenja i svakodnevne borbe vlasnika koji vlastitim rukama oživljavaju zaboravljene građevine. 'Dvorac: Sam svoj majstor' nastavak je uspješnog serijala 'Bijeg u dvorac', a prvotno ju je pripovijedao Dick Strawbridge, poznat po vlastitim iskustvima renoviranja dvorca. Ulogu naratorice preuzela je Adjoa Andoh. 'Dvorac: Sam svoj majstor' idealna je za sve ljubitelje interijera, restauracije i autentičnih ljudskih priča.Žanr: lifestyle emisija, realityDržava: Velika Britanija