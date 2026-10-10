E1 Luanda GP 2026 ,
E1 Dubrovnik GP donosi brzinu, novu tehnologiju i spektakl! Ovog vikenda Dubrovnik ugošćuje utrku u sklopu svjetskog prvenstva električnih glisera. Prošlogodišnje izdanje proglašeno je najboljom utrkom sezone, a sve ukazuje da nas i ove godine čeka događaj za pamćenje. Deset timova i 20 vozača; svaki tim čine vozač i vozačica koji se bore za titulu prvaka. No ono što E1 čini jedinstvenim nije samo utrka - vlasnici timova su poznata lica iz svijeta zabave i sporta: Tom Brady, LeBron James, Marc Anthony, Will Smith, Steve Aoki, Rafa Nadal, Virat Kohli, Kyle Kuzma, Thibaut Courtois i Didier Drogba. Vozači se natječu u RaceBirdu, električnom gliseru nove generacije koji klizi iznad površine vode i redefinira značenje utrke na vodi! E1 Dubrovnik GP uživo na platformi Voyo!Prikaži više
2026E1 Luanda GP 2026 donosi petu rundu UIM E1 World Championshipa, prvog potpuno električnog prvenstva glisera na svijetu, koje po prvi put stiže u Angolu. Na spektakularnim vodama Luande 10 timova odmjerit će snage u električnim hidrogliserima RaceBird, među kojima su vodeći Team Brady, Westbrook Racing by Visit Angola i Team AlUla championed by LeBron James. Izravni prijenos E1 Luanda GP 2026 pratite na Voyo u nedjelju, 13.09., te uživajte u atraktivnim dvobojima, vrhunskoj brzini i inovativnoj električnoj tehnologiji na vodi!Žanr: sport