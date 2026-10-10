E1 Luanda GP 2026 ,

2026 Epizoda 0

E1 Dubrovnik GP donosi brzinu, novu tehnologiju i spektakl! Ovog vikenda Dubrovnik ugošćuje utrku u sklopu svjetskog prvenstva električnih glisera. Prošlogodišnje izdanje proglašeno je najboljom utrkom sezone, a sve ukazuje da nas i ove godine čeka događaj za pamćenje. Deset timova i 20 vozača; svaki tim čine vozač i vozačica koji se bore za titulu prvaka. No ono što E1 čini jedinstvenim nije samo utrka - vlasnici timova su poznata lica iz svijeta zabave i sporta: Tom Brady, LeBron James, Marc Anthony, Will Smith, Steve Aoki, Rafa Nadal, Virat Kohli, Kyle Kuzma, Thibaut Courtois i Didier Drogba. Vozači se natječu u RaceBirdu, električnom gliseru nove generacije koji klizi iznad površine vode i redefinira značenje utrke na vodi! E1 Dubrovnik GP uživo na platformi Voyo!

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