2026 Br. epizoda: 1

E1 Miami GP 2026 donosi spektakularnu završnicu Svjetskog prvenstva električnih glisera na vodama zaljeva Biscayne Bay u Miamiju! U subotu, 14. studenoga 2026., najbrži gliseri RaceBird borit će se za važne bodove i naslov svjetskog prvaka. Uoči završnice vodeći Team Brady Toma Bradyja ima 157 bodova, dok ga prate Westbrook Racing Willa Smitha sa 117 i Aoki Racing Team s 86 bodova. Hoće li Team Brady osvojiti treći uzastopni naslov ili će Miami donijeti veliki preokret? Ne propusti E1 Miami GP 2026 u subotu, 14.11. na platformi Voyo.

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